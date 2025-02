Volley, Bellotti confermato segretario generale

Conclusa la due giorni assembleare nazionale, si è svolta questa mattina a Rimini la prima riunione del nuovo Consiglio Federale, eletto per il quadriennio olimpico 2025-2028. Prima dell'apertura ufficiale dei lavori il presidente Giuseppe Manfredi ha comunicato di aver confermato nel ruolo di segretario generale Stefano Bellotti. Il Consiglio Federale ha poi nominato la Giunta Esecutiva federale 2025-2028, che sarà composta dal presidente Giuseppe Manfredi, dai vice presidenti Elio Sità e Massimo Sala, dai consiglieri federali Davide Angelo Anzalone e Stefano Bianchini. Come previsto dallo Statuto federale, successivamente, il presidente Manfredi ha illustrato il programma tecnico-sportivo della FIPAV per il quadriennio olimpico 2025-2028.