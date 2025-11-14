Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Viaggio dell'Italrugby in Sudafrica nel 1973 diventa docufilm

14 Nov 2025 - 16:07

Diventa un docufilm il viaggio 'leggendario' dell'Italia del rugby in Rhodesia e Sudafrica nel 1973, in pieno apartheid. La regia è del torinese Francesco Catarinolo, che è anche produttore. E' tratto dal libro 'Non puoi fidarti di gente così' del giornalista Massimo Calandri (Mondadori, 2023), ed ha vinto il Premio Bancarella Sport Panathlon e il Premio Coni. Realizzato in collaborazione con la Federazione italiana rugby, il docufilm uscirà nel 2027 in Francia e Italia. Il progetto è stato presentato a Torino, dove sabato si affronteranno in un match test delle Quilter Nations Series proprio l'Italia e il Sudafrica (Allianz Stadium ore 13,40). "La storia è ambientata nel 1973 - spiega Calandri - quando l'Italrugby andò a giocare 'di nascosto' in Rhodesia e Sudafrica. Era il tempo dell'apartheid e c'era il boicottaggio. Gli azzurri misero una sola condizione a quella trasferta: di poter giocare anche con la nazionale nera, i Leopards. Quella storica partita si giocò nella township di Port Elizabeth. Fu la prima crepa nel sistema dell' apartheid". Catarinolo è andato a girare in Sudafrica assieme ad alcuni giocatori azzurri di quella spedizione. Hanno incontrato alcuni avversari dei Leopards. Tra le interviste realizzate anche quella a Siya Kolisi, attuale leader e capitano degli Springboks. 

Ultimi video

01:51
ATHLETICON GEREVINI DICH

Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

00:59
rb

Ultimate Aerial Obstacle Course: l'ultima follia dell'estremo

01:24
MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

00:59
DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

01:54
DICH PELLEGRINI GIUNTA PER SITO DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Essere genitori è molto più complicato di un'Olimpiade"

03:25
DICH MALAGO' PREMIO LIEDHOLM DICH

Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"

01:30
DICH DINO MENEGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

A Meneghin il premio Liedholm: "Onorato del premio. Oggi troppa tensione nello sport"

01:32
I giusti nello sport

I giusti nello sport

02:33
DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

01:13
Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

01:38
DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

01:25
taf

The Art of Fighting: notte da record sul ring di Milano

01:51
ATHLETICON GEREVINI DICH

Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

DICH ELKANN SU FERRARI DICH

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:50
Italrugby, Brex: "Contro Sudafrica bella sfida soprattutto per noi stessi"
16:07
Viaggio dell'Italrugby in Sudafrica nel 1973 diventa docufilm
15:16
Tennis, Venus Williams: "Sinner è on fire e lo sarà a lungo"
15:07
Arriva a Torino l'Inclusive Padel Tour
14:06
Milano-Cortina, ministro Locatelli: "Su accessibilità siamo a buon punto"