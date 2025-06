Vela: Luna Rossa e Unipol ancora insieme per la 38/a America's Cup

Luna Rossa "è lieta di comunicare che Unipol ha rinnovato la sua fiducia al team e lo accompagnerà in veste di sponsor ufficiale per tutta la durata della 38/a America's Cup. Accomunati da un approccio altamente innovativo, il challenger e il gruppo assicurativo-finanziario sono due eccellenze italiane che affrontano le sfide puntando su high-performance, leadership, tecnologia e sostenibilità. Alla luce della rinovata partnership, Unipol metterà a disposizione del team anche il suo know-how tecnico-innovativo, in qualità di partner assicurativo. Attente alla formazione delle future generazioni, Luna Rossa e Unipol hanno creato entrambe dei team vincenti, valorizzando le persone in un ambiente inclusivo e sostenendone la crescita attraverso scelte fondate sul lavoro di squadra e sul merito. Luna Rossa e Unipol condividono inoltre il valore educativo dello sport e la sua primaria importanza per lo sviluppo individuale e sociale dei giovani. Da sempre sensibili alle tematiche ambientali, sono altresì impegnate per la salvaguardia degli oceani e si adoperano per supportare la transizione ecologica a favore del pianeta".