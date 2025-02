Vela, il Red Bull Italy SailGP Team continua il suo percorso di crescita a Sydney

Tracciando un bilancio del weekend di regate, il timoniere Ruggero Tita ha dichiarato: "Sydney ha offerto un contesto di gara complesso: abbiamo affrontato un contesto altamente competitivo e nonostante i risultati non siano stati a nostro favore, ogni regata ci ha dato spunti importanti per crescere e imparare. Siamo determinati a lavorare sodo da qui a Los Angeles per continuare la nostra scalata in classifica." Il Red Bull Italy SailGP Team ha compiuto progressi significativi nella classifica generale della stagione, guadagnando due posizioni complessive, e ora è pronto ad affrontare la prossima tappa, in programma a Los Angeles il 15 e 16 marzo.