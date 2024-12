Usyk sempre più simbolo Ucraina, impugna sciabola Mazepa

"È stato un onore per me tenere in mano l'autentica sciabola del grande ucraino Ivan Mazepa. Questa arma risulta essere un manufatto unico, vecchio di oltre 300 anni. Per secoli la Russia ha offuscato il nome dell'etmano Mazepa. Ora quel nome sta tornando nella sfera dei media globali e riceverà il riconoscimento che merita. Questo è solo l'inizio!". Lo ha scritto su Instagram il campione del mondo dei pesi massimi Oleksandr Usyk, per sottolineare che, nei festeggiamenti della vittoria a Riad su Tyson Fury a ha alzato la sciabola di Ivan Mazepa, un leader ucraino condannato a suo tempo come traditore dalla Russia per aver cercato l'indipendenza dell'Ucraina e quindi per aver sfidato le ambizioni imperiali russe. Questa sciabola è un simbolo della resistenza ucraina e con il suo gesto Usyk, originario della Crimea, ha voluto sottolineare una volta di più da che parte sta.