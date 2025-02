Us Acli, al via il Congresso con il forum 'Verso Milano Cortina'

L'Unione Sportiva ACLI si appresta a vivere il suo weekend elettorale. Da domani, 28 febbraio, al 2 marzo, a Roma, si terrà il XVII Congresso Nazionale US ACLI con il presidente uscente, Damiano Lembo, come candidato unico per il prossimo quadriennio olimpico (2025-28). Tre giorni di lavori che culmineranno nelle elezioni del presidente nazionale, previste per sabato pomeriggio, e che prenderanno il via domani alle 15.30 presso il Salone d'Onore del CONI con la tavola rotonda: "Verso Milano-Cortina: dai campetti alle piste. L'Italia dello Sport corre!", moderata da Piercarlo Presutti, Capo Redattore Ansa Sport Nazionale. Un confronto che vedrà la partecipazione di tantissimi personaggi istituzionali, e non solo, a cominciare dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Poi Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento per lo Sport, Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute SpA, Cecilia d'Angelo, Area Territorio e Promozione del Coni, oltre che la presenza del doppio oro olimpico a Tokyo e Parigi nella vela, Caterina Banti, e l'atleta paralimpica, Annalisa Minetti. Sarà presente, inoltre, Don Walter Onano, in rappresentanza di Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, Segretario Generale CEI.