Trofeo Coni Winter, via libera in commissione al sostegno

"Il Trofeo Coni Winter - dice la Presidente Luisa Trione - offre ai giovani atleti under 14 l'opportunità di confrontarsi nelle principali discipline invernali, vivendo una vera 'mini-Olimpiade' che promuove divertimento, socializzazione e scoperta del territorio. La Valle d'Aosta, da sempre ospite di eventi sportivi di livello nazionale e internazionale, rafforza così la propria visibilità e la propria immagine. Con questo disegno di legge, che sarà portato all'attenzione del Consiglio di inizio dicembre, intendiamo sostenere concretamente l'organizzazione del Trofeo sul nostro territorio, valorizzando lo sport giovanile e i suoi valori educativi"