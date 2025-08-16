Toscana capofila del progetto "Italy Golf & More" 2025-2027

La Toscana assume un ruolo di primo piano nel panorama del turismo sportivo aderendo come capofila al progetto "Italy Golf & More" per il triennio 2025-2027. La Giunta regionale ha deliberato l'adesione a questa iniziativa che mira a promuovere il golf italiano a livello internazionale, con un focus particolare sui mercati esteri selezionati dalle Regioni partecipanti e dai partner coinvolti. Questa scelta segue il successo riscontrato nella precedente edizione del progetto, che ha visto alcune Regioni decidere di proseguire la collaborazione per valorizzare il settore golfistico in Italia. Il ruolo di capofila affidato alla Toscana implica la responsabilità di coordinare le attività di promozione e di rappresentare il progetto all'estero. Il golf si conferma come un segmento turistico in forte crescita, capace di attrarre viaggiatori con un'elevata capacità di spesa e un'attenzione particolare per l'offerta territoriale di qualità. "Con l'adesione al progetto Italy Golf & More - dichiarano congiuntamente il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l'assessore al turismo e all'economia, Leonardo Marras - ribadiamo con orgoglio la volontà della Toscana di essere protagonista nella promozione del turismo sportivo e di qualità sui mercati internazionali. Il golf è un settore strategico che ci permette di valorizzare non solo i campi da gioco e i servizi correlati, ma anche l'esperienza complessiva che questo sport sa offrire".