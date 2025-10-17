Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tortona, alla Cittadella dello Sport "One - Stronger Together"

17 Ott 2025 - 10:39

"Ciao ragazzi, vi aspetto il 18 ottobre a Tortona all'arena più bella d'Italia. Padel, musica, divertimento. Non mancate". È l'ex bomber Bobo Vieri a invitare all'appuntamento 'One - Stronger Together', in programma alla Cittadella dello Sport di Tortona (Alessandria). Voluto e ideato per supportare l'Associazione Para Padel Project, propone un format indoor. "Un evento di padel bellissimo - assicura l'ex calciatore Luigi Di Biagio - dove sarò presente insieme a tanti miei ex compagni, tanti campioni come Francesco Totti, Luca Toni, Alessandro Matri, Vincent Candela, Tomas Locatelli e Nicola Amoruso. Venite che ci divertiremo da morire". Ci sarà l'ex rugbista Mirco Bergamasco. "Mi divertirò con voi. Ci sarà musica, ci sarà spettacolo, ci sarà sport. Ci sarà da divertirsi per una bella causa: sostenere Para Padel Project". Al pomeriggio il conduttore Alessandro Cattelan registra una puntata del podcast 'Supernova Live' dal glass box all'esterno del Palazzetto con ospiti speciali. Dalle 17 Opening Show con Federica Nargi. Dalle 18 spazio ai campioni in campo con il Vip Match. 

Ultimi video

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

00:59
arena

Arena celebra la comunità del nuoto con una nuova campagna

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

I più visti di Altri Sport

CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:10
Tennis, Atp Almaty: Cobolli eliminato ai quarti
11:35
Basket, Trento e Mediocredito Trentino Alto Adige insieme per no profit
10:39
Tortona, alla Cittadella dello Sport "One - Stronger Together"
09:01
Sci alpino, Fis: positivo il controllo neve per il via a Soelden
08:00
Rugby: i convocati di Quesada per raduno in vista test match