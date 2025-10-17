Tortona, alla Cittadella dello Sport "One - Stronger Together"

"Ciao ragazzi, vi aspetto il 18 ottobre a Tortona all'arena più bella d'Italia. Padel, musica, divertimento. Non mancate". È l'ex bomber Bobo Vieri a invitare all'appuntamento 'One - Stronger Together', in programma alla Cittadella dello Sport di Tortona (Alessandria). Voluto e ideato per supportare l'Associazione Para Padel Project, propone un format indoor. "Un evento di padel bellissimo - assicura l'ex calciatore Luigi Di Biagio - dove sarò presente insieme a tanti miei ex compagni, tanti campioni come Francesco Totti, Luca Toni, Alessandro Matri, Vincent Candela, Tomas Locatelli e Nicola Amoruso. Venite che ci divertiremo da morire". Ci sarà l'ex rugbista Mirco Bergamasco. "Mi divertirò con voi. Ci sarà musica, ci sarà spettacolo, ci sarà sport. Ci sarà da divertirsi per una bella causa: sostenere Para Padel Project". Al pomeriggio il conduttore Alessandro Cattelan registra una puntata del podcast 'Supernova Live' dal glass box all'esterno del Palazzetto con ospiti speciali. Dalle 17 Opening Show con Federica Nargi. Dalle 18 spazio ai campioni in campo con il Vip Match.