Torna in Italia la Granfondo ufficiale del Tour de France: L’Étape Parma by Tour de France sarà il 3 e 4 maggio 2025

Dopo il successo della prima edizione, la granfondo ufficiale del Tour de France torna il 3 e 4 maggio 2025 con la denominazione di L’Étape Parma by Tour de France, con un programma che promette di consolidare il ruolo di Parma come punto di riferimento per il ciclismo amatoriale e il cicloturismo internazionale.



L’evento, co-organizzato da Extragiro e il Comune di Parma in collaborazione con A.S.O. e la Regione Emilia-Romagna, vedrà la partecipazione di migliaia di cicloturisti e cicloamatori provenienti da tutto il mondo, pronti a immergersi nell’atmosfera unica del Tour de France.



Sabato 3 e domenica 4 maggio vedranno il Parco Ducale come centro nevralgico delle operazioni che trasformeranno a granfondo in una festa internazionale per Parma e la Food Valley.



"L’Étape Parma già l'anno scorso ha dato risultati importanti in città: dal punto di vista numerico, per il suo coefficiente di internazionalità e per la capacità di creare valore attraverso lo sport. Questa seconda edizione ci permetterà di affinare uno strumento di promozione sportiva, sociale, culturale e territoriale di Parma e della sua provincia e ci autorizzerà a pensare che questo possa diventare un appuntamento fisso di Parma - ha detto il Sindaco di Parma, Michele Guerra -. A questa manifestazione c'è una larga partecipazione di un territorio che sente lo sport a due ruote come elemento di socialità e come caratteristica identitaria, c'è un tema intergenerazionale che attraversa i cicloamatori e i cicloturisti, c'è l'aspirazione, da questa seconda L’Étape Parma, di oltrepassare i confini della città".



Un evento importante per la promozione di un territorio legato a doppio filo al mondo della bicicletta: "La Regione Emilia-Romagna ha sempre creduto nella capacità dello sport di generare valore – aggiunge Giammaria Manghi, Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna -. Quando decidemmo di portare in Italia il TDF sapevamo che questo avrebbe generato direttamente ed indirettamente un indotto economico ed una spinta continuativa per fare crescere il cicloturismo. La ricerca presentata da SG Plus è solo una parte di questo quadro. L’Étape è una ulteriore dimostrazione di come le istituzioni possano avviare innovativi processi di sistema, sostenerli e svilupparli, in funzione dell’obiettivo di rendere sempre più attrattivo il nostro territorio. Dopo l’esperienza straordinaria della Grand Départ, continuiamo a investire sui grandi eventi per il loro impatto economico e sociale. La seconda edizione di L’Étape Parma dimostra come queste manifestazioni abbiano una ricaduta duratura, contribuendo a rendere il nostro territorio sempre più attrattivo per il cicloturismo e per gli eventi sportivi di livello internazionale."



"Ci entusiasma essere per la seconda volta a Parma – spiega Kevin Quiniou, Series Manager di L’Étape by Tour de France (A.S.O.) -. Anche A.S.O. (la società che organizza il Tour de France) sta facendo la sua parte per far conoscere questo evento attraverso i suoi canali. Nel 2024, l’anno della prima storica partenza del Tour de France dall’Italia, ExtraGiro e i suoi partner hanno allestito un’ottima “prima volta” e l’obiettivo del 2025 è allargare l’orizzonte a tutto il mondo per un’esperienza sempre più leggendaria”.



" L’Étape Parma è un evento di turismo e di sport che ha generato fin da subito grande richiamo in Italia – ha dichiarato Lorenzo Lavagetto, Vice Sindaco e Assessore al Turismo del Comune di Parma -, ma anche una vera e propria occasione di crescita per il turismo della nostra città in chiave internazionale e cicloturistica. La granfondo e le esperienze collaterali, per ogni partecipante, rappresenteranno una occasione di scoperta dolce del territorio, della sua cultura e della sua enogastronomia. L’Étape Parma propone un modello di turismo attivo e responsabile attraverso la bicicletta, simbolo di sostenibilità e benessere, coinvolgendo tante realtà locali e proseguendo in un percorso che già lo scorso anno, con la prima edizione, ha mostrato l’attenzione che migliaia di ciclisti – locali, nazionali e internazionali - hanno riservato al nostro territorio e una promozione che ha raccontato come sia affascinante vivere la Food Valley a due ruote”.



Alla presentazione in Municipio a Parma, giovedì 6 febbraio, erano presenti Michele Guerra, Sindaco Comune di Parma; Lorenzo Lavagetto, Vice Sindaco e Assessore a Cultura e Turismo Comune di Parma; Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità Comune di Parma; Marco Bosi, Assessore Bilancio e Sport Comune di Parma; Kevin Quiniou, A.S.O. - L’Etape by Tour de France Series Manager; Giammaria Manghi - Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia Romagna; Emiliano Borgna, Presidente ACSI Ciclismo; Marco Selleri, Direttore ExtraGiro; Marco Pavarini, AD ExtraGiro; oltre ad autorità politiche e civili e personaggi del mondo del ciclismo.





LA GRANFONDO UFFICIALE DEL TOUR DE FRANCE E LE INIZIATIVE AL PARCO DUCALE



Il clou è domenica 4 maggio con la granfondo ufficiale del Tour de France, in cui i partecipanti potranno scegliere tra due percorsi (lungo di 150 km con 3.150 metri di dislivello; corto di 78 km con 1.200 di dislivello) per sfidare se stessi e gli altri nell’atmosfera della Grande Boucle, lottando per conquistare le simboliche maglie Gialla Tour de France, Verde, Bianca e a Pois.

Non solo cicloamatori e cicloturisti potranno salire in sella: anche le famiglie e chi vuole essere parte attiva della festa potranno pedalare nelle due cicloturistiche organizzate insieme a FIAB Parma nelle due giornate: sabato 3 maggio è prevista la cicloturistica “antipasto” (42 km e 260 metri di dislivello), con pasta party sul percorso alla Corte di Giarola, mentre domenica 4 maggio la cicloturistica “Food Valley Bike” (58 km e 260 metri di dislivello) prenderà il via dal Parco Ducale in direzione Po per arrivare sulla Food Valley Bike, con una serie di iniziative speciali.



Tra le novità, un evento nell’evento: tra i partecipanti alla granfondo ci saranno anche decine di giornalisti, italiani e stranieri, impegnati nell’European Media Cycling Contest (ECMM), un evento speciale in bicicletta dedicato alla stampa internazionale.



Ma oltre alle occasioni per pedalare, il Villaggio Parma al Parco Ducale – aperto a tutti e ad accesso gratuito - sarà il centro di una vera e propria festa con eventi collaterali, area Expo con Mercato Outlet Priveé del ciclismo, servizi per i ciclisti come il set up gratuito della bici in vista della gara, area food and gastronomy, degustazioni e incontro con produttori locali, oltre a un grande palco su cui si alterneranno dj set e la presenza di ciclisti professionisti e team di cicloamatori che parteciperanno alla granfondo. Verrà allestita anche la Mostra sulla Storia del Tour de France negli spazi della Corale Verdi.

Non mancheranno le esperienze enogastronomiche, anche grazie al Food Pass che consente di accedere ad area lounge, aperitivo gourmet, sconto Etape per cena gourmet in un ristorante del territorio, visita gratuita a un caseificio del Parmigiano Reggiano con degustazione e ai 9 Musei del Cibo della Provincia di Parma.





L’ICONICA MAGLIA GIALLO-BLU PARMA REALIZZATA DA NALINI



Gli iscritti potranno pedalare con l’iconica maglia ufficiale giallo-blu “Parma”, realizzata da Nalini, eccellenza italiana nell’abbigliamento tecnico per il ciclismo, attingendo dalle sue linee tecniche più prestigiose. La maglia, sviluppata e realizzata esclusivamente per l'Etape Parma, è un capo dalle alte prestazioni aerodinamiche, progettato con tessuti traspiranti e leggeri, dettagli rifrangenti per maggiore visibilità e materiali sostenibili, grazie all’utilizzo di filato riciclato.

La nuova e importante partnership con Nalini prevede anche l’ingresso di L’Étape Parma by Tour de France nel Nalini Road Series, il circuito di granfondo organizzato sotto l’egida di ACSI, che raccoglie alcune delle manifestazioni più partecipate del ciclismo amatoriale in Italia, una promo “QUOTA BASE Presented by Nalini” ora disponibile sul portale ENDU e la partecipazione alla granfondo del Nalini Road Series Ladies, squadra ambassador del brand, oltre a uno stand al Villaggio Parma dedicato al Nalini Road Series.



L’evento, realizzato da Extragiro in collaborazione con A.S.O., la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Parma, si concretizza con il supporto di Nalini, del mobility sponsor BICI+, con la collaborazione dei Technical partner bici.pro, Andriolo, INC Hotels e TSA Beltrami, dei partner L’Étape Greece by Tour de France e Cycling Hero in ottica di promozione internazionale, dei partner istituzionali Regione Emilia-Romagna, Visit Emilia Romagna, Provincia di Parma, Comune di Parma, Parma Welcome, ACSI, FIAB, Museo Digitale Diffuso del ciclismo, Parchi del Ducato, Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e i Comuni di Collecchio, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma e Sorbolo Mezzani.

Importante anche il supporto di tante associazioni locali come ACSI Parma, FIAB Parma, Filippello, Pigarella, Urzano, Cral Amps, Corale Verdi e tante altre.





L’IMPATTO SULLA CITTÀ E LA VISIONE PER IL FUTURO



L’evento si inserisce in una strategia più ampia di promozione del cicloturismo e della mobilità sostenibile. Durante la conferenza stampa di presentazione, è stata illustrato lo studio condotto sull’impatto economico dell’edizione 2024 da SG Plus, presentata da Roberto Lamborghini (Presidente SG Plus), che evidenzia il risultato ottenuto da L’Étape Parma by Tour de France (oltre 2.200 partecipanti da più di 20 Paesi e 1.300 pernottamenti sul territorio, per un totale di oltre 800.000 € di impatto economico immediato) e il ruolo del ciclismo, uno degli sport con il moltiplicatore economico più alto, una persistenza di ricaduta ed un beneficio immateriale di immagine.



"Per noi è stato chiaro da subito – conclude Marco Pavarini, Amministratore di ExtraGiro - che L’Étape Parma è un evento che va oltre la competizione: una manifestazione per tutto il territorio, in grado di lasciare una legacy, un segno nel tempo, e di creare valore per il turismo e l’enogastronomia locale, coinvolgendo i territori con un percorso che racconta la Food Valley e la cultura locale. Da parte nostra, grazie alle istituzioni, ai nostri partner, a tutte le associazioni locali, un ringraziamento ai Parmigiani per 3 motivi: la partecipazione all’evento, la comprensione per lo stravolgimento che facciamo per un giorno speciale del territorio e l’orgoglio di raccontare il proprio territorio in questo modo a tutti, ben al di fuori dei confini locali”.



Mentre i tour operator internazionali hanno scoperto un territorio nuovo per il cicloturismo, grazie al successo dell’edizione 2024, nel 2025 la granfondo ufficiale del Tour de France in Italia ha alzato l’asticella, con particolare attenzione all’internazionalizzazione di promozione e comunicazione della Granfondo: già oggi il 15% degli iscritti proviene dall’estero, non solo dall’Europa).

Con migliaia di partecipanti attesi da decine di Paesi al mondo, L’Étape Parma by Tour de France si conferma un appuntamento di spicco per la promozione del territorio e nel calendario ciclistico internazionale.