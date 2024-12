Tiro a segno, campionati d'Inverno: Maldini vince nella pistola 10 m

Chiusura d'anno in bellezza per Federico Nilo Maldini. Il vicecampione olimpico di Parigi, infatti, con la vittoria al Campionato d'Inverno di Milano, chiude una stagione quasi irripetibile, culminata con l'argento conquistato ai Giochi. Tuttavia la vittoria del carabiniere bolognese al Poligono della Cagnola nel contest di pistola ad aria compressa dai 10 metri è rimasta in dubbio fino all'ultimo tiro grazie all'eccellente prova del giovane talento di Liang Xi Savorani, piemontese di nascita, di origine cinese da parte della madre, ligure di formazione sportiva e prospetto che da anni si mette in mostra a livello giovanile e che ora sta trovano la piena consacrazione. Savorani ha condotto la gara imponendo un passo molto sostenuto al vicecampione olimpico, che ha dovuto faticare non poco per rientrare e mettere la freccia. Alla fine è stato Maldini a prevalere con 238.5, appena quattro decimi di punto in più di Savorani, da poco entrato a far parte del Centro Sportivo Esercito. Alle spalle dei due principali contendenti un'altra sorpresa, Tommaso Chelli (Fiamme Gialle), che ha preceduto i compagni di squadra Matteo Mastrovalerio, quarto, e la prima delle donne, Sara Costantino, quinta. Soltanto settimo Luca Tesconi: l'argento olimpico di Londra, in testa dopo il round di qualifica, non ha trovato il giusto ritmo nell'atto conclusivo. Non è stato invece della partita l'altro medagliato di Parigi, Paolo Monna, fermato dall'influenza. Per Maldini si tratta del bis a livello nazionale dopo la vittoria conquistata, nella stessa specialità, ai Campionati Italiani di Bologna e dell'ennesima affermazione di una stagione di altissimo livello, caratterizzata oltre che dall'argento di Parigi '24, dal bronzo nelle finali di Coppa del Mondo a Nuova Delhi e dalla vittoria nel Torneo Preolimpico di Rio de Janeiro che di fatto ha aperto la sua serie di successi. "Al termine di un'annata intensa, piena di emozioni, è arrivata anche questa bella vittoria al Campionato d'Inverno - le parole dell'azzurro -. Oggi ho vinto in rimonta, sfruttando il fatto che nel tiro a segno è probabilmente più semplice inseguire che guidare la gara, ma devo dire che da quando ho vinto l'argento alle Olimpiadi, le gare in Italia sono diventate più difficili perché tutti sognano e desiderano battermi. Ora mi fermerò qualche settimana per riposarmi e poi sarò subito pronto a ripartire. Non voglio cambiare nulla nel mio approccio e nel mio metodo di allenamento". (ANSA). XRS24341016974_SXR_QBXJ ext-mediaset-news/press-agencies/ansa/2024-12-06_A1061081102.xml Data ultimo aggiornamento: 06/12/2024 22:08:56 Data di creazione: 06/12/2024 22:08:56 Data di ricezione: 06/12/2024 22:08:56