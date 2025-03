Testolin e Grosjacques: "Collomb orgoglio della Valle d'Aosta"

"Un mese dopo aver conquistato il titolo iridato senior nel parallelo a squadre a Saalbach, Giorgia Collomb si conferma grande promessa dello sci a livello internazionale. Con la sua determinazione, il suo talento e la sua dedizione, ha conquistato la vetta del mondo junior nello slalom gigante, regalando un momento di grande orgoglio alla Valle d'Aosta e a tutta l'Italia. Siamo certi che il suo successo ispirerà i nostri giovani atleti, confermando la Valle d'Aosta come terra di eccellenza nello sci. È stato emozionante seguire Giorgia in questa avventura, e siamo certi che questo è solo l'inizio di una carriera brillante e ricca di successi". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, e l'assessore allo Sport, Giulio Grosjacques, dopo l'oro in gigante della carabiniera di La Thuile ai mondiali juniores di Tarvisio.