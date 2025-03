Tennis, Wta Indian Wells: Errani unica azzurra nelle qualificazioni

E' Sara Errani l'unica azzurra in gara nelle qualificazioni del 'BNP Paribas Open', terzo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2025) dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si disputa sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. La 37enne di Massa Lombarda, n.117 del ranking, è stata sorteggiata al primo turno - nella notte italiana - contro la spagnola Cristina Bucsa, n.99 WTA e 13esima testa di serie delle "quali". La romagnola si è aggiudicata entrambi i precedenti con la 27enne di origini moldave (è nata a Chisinàu), disputati in semifinale al WTA 125 di Contrexeville nel 2022 ed al primo turno dello Us Open dello scorso anno.