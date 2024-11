Esordio vincente per Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad. La tennista toscana, n.4 al mondo, ha superato in due set, con il punteggio di 7-6 6-4 la kazaka Elena Rybakina. Paolini domani debutterà anche in doppio con Sara Errani contro le americane Dolehide e Krawczyk.