Tennis, Wta e fondo arabo: progetto a sostegno di giocatrici in maternità

Un programma per dare sostegno finanziario alle tenniste professioniste in maternità. Lo hanno lanciato, alla vigilia dell'8 marzo, la Wta ed il Pif, il fondo pubblico di investimenti dell'Arabia Saudita. Il Pif Wta Maternity Fund Program - questo il nome completo - è rivolto alle giocatrici della Wta che finalmente riceveranno un congedo di maternità retribuito fino a 12 mesi e avranno accesso alle sovvenzioni per "allargare la propria famiglia". Il fondo offrirà vantaggi a più di 320 giocatrici ammissibili. "Segna l'inizio di un cambiamento significativo nel modo in cui sosteniamo le donne nel tennis, rendendo più facile per le atlete perseguire sia le loro carriere che le loro aspirazioni di creare una famiglia. Garantire l'esistenza di programmi come questo è stata una mia missione personale e sono entusiasta di vedere l'impatto duraturo che avrà per le generazioni a venire", ha detto Viktoria Azarenka, rappresentante del Consiglio delle Giocatrici Wta e mamma di un bambino di nome Leo.