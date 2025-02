Tennis, Wta Cluj-Napoca: Cocciaretto e Bronzetti in tabellone

Sono finite nello stesso quarto di tabellone Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, le uniche due italiane nel main draw del Transylvania Open, il Wta 250 di Cluj-Napoca, il principale torneo in calendario in Romania. In programma da lunedì a domenica sul duro (montepremi 275.094 dollari), sarà trasmesso in diretta su SuperTennis, SuperTennis Plus e SuperTenniX. Bronzetti, numero 66 del mondo, avrà subito un impegno affascinante ma non semplice. Il suo percorso, infatti, inizierà contro la beniamina di casa, l'ex numero 1 del mondo Simona Halep, oggi numero 868. Sarà il loro primo confronto diretto. L'ex n. 1 e tennista di casa giocherà il suo primo match del 2025 contro l'azzurra, ma in un'intervista ha parlato del suo futuro: "Vorrei fare qualcos'altro dopo il tennis. Il mio ginocchio mi dà ancora problemi perché è una rottura della cartilagine e non è facile da gestire" ha detto. Anche Elisabetta Cocciaretto, numero 59 e settima testa di serie, se la vedrà con una giocatrice di casa, Irina-Camelia Begu. Numero 78 del mondo (ma con un best ranking di numero 22 nel 2016), la rumena ha vinto entrambi gli scontri diretti, sulla terra battuta a Roma, agli Internazionali BNL d'Italia, nel 2020 e sull'erba a Wimbledon nel 2022.