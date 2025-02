Tennis, Wta Cluj-Napoca: Bronzetti travolge Halep in due se

Esordio convincente per Lucia Bronzetti nel 'Transylvania Open' (Wta 250 - montepremi di 275.094 dollari) che si sta disputando sul veloce indoor di Cluj-Napoca, in Romania. La 26enne di Villa Verucchio, n.72 Wta, ha liquidato per 6-1 6-1, in appena 59 minuti di partita, la rumena Simona Halep, ex numero uno del mondo, attualmente n.870 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, al primo match ufficiale dopo tre mesi. "Simona è una grandissima campionessa - ha detto a caldo l'azzurra - Ho cercato di godermi l'atmosfera anche se il tifo era ovviamente tutto per lei che giocava in casa. Ho cercato di giocare ogni punto, di essere molto solida e di rimanere focalizzata sull'obiettivo senza pensare a chi affrontavo". Giovedì al secondo turno Bronzetti troverà dall'altra parte della rete o la francese Varvara Gracheva, n.70 WTA, o la statunitense Peyton Stearns, n.46 del ranking e terza favorita del seeding.