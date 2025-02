Tennis, Wta 1000 Doha: Swiatek, Alexandrova e Ostapenko in semifinale

Ekaterina Alexandrova continua il suo miglior percorso in carriera al Qatar Total Energies Open (primo Wta 1000 della stagione 2025) a Doha. La numero 26 del mondo, che ha eliminato la numero 1 WTA Aryna Sabalenka al secondo turno, ha sconfitto 4-6 6-1 6-1 la statunitense Jessica Pegula. La numero 5 del mondo ha perso due degli ultimi 14 quarti di finale WTA disputati, entrambi contro Alexandrova che oggi ha festeggiato la sedicesima vittoria in carriera contro una Top 10. La campionessa del Wta 500 di Linz due settimane fa, ha eguagliato la sua striscia più lunga di successi consecutivi nel circuito Wta (8) e giocherà la sua terza semifinale in un WTA 1000 dopo quelle raggiunte a Madrid nel 2022 e Miami nel 2024. Per un posto in finale se la vedrà contro l'ucraina Marta Kostyuk (numero 21 WTA) o la statunitense Amanda Anisimova (numero 41). In semifinale anche la polacca Iga Swiatek che si è imposta per 6-2 7-5 sulla kazaka Elena Rybakina, quinta favorita del seeding, e la lettone Jelena Ostapenko che ha battuto in due set con il punteggio di 6-2 6-2 la tunisina Ons Jabeur.