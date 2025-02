Jasmine Paolini viene eliminata agli ottavi del torneo Wta 1000 di Doha (montepremi 3.664.963 dollari) di scena sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex. L'azzurra è stata travolta in due set con un duplice 6-2 dalla lettone Jelena Ostapenko, che sofferto sulo in avvio di entrambe le frazioni prima di travolgere la numero 4 al mondo in giornata decisamente no.