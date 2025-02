Tennis, Venus Williams torna in campo a 44 anni

A 44 anni, Venus Williams tornerà sui campi di Indian Wells a marzo. La tennista statunitense, attualmente numero 975 nella classifica mondiale e che non giocava dal torneo di Miami dell'anno scorso, ha infatti ricevuto una wild card dagli organizzatori del BNP Paribas Open (in programma dal 5 al 16 marzo). Anche la ceca Petra Kvitova, tornata sul circuito dopo la nascita del suo primo figlio, ha ricevuto una wild card. Nella competizione maschile, i 'pass' sono per il brasiliano Joao Fonseca, fresco vincitore del suo primo titolo in Argentina all'età di 18 anni, e per lo statnitense Learner Tien.