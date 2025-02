Tennis: venezuelano Oliveira positivo a metanfetamina, sospeso da Itia

Il tennista venezuelano di origini portoghesi Gonçalo Oliveira è stato sospeso provvisoriamente per doping. L'International Tennis Integrity Agency ha affermato che il 29enne Oliveira è stato sottoposto a test il 25 novembre scorso mentre gareggiava in un evento ATP Challenger a Manzanillo, in Messico, e il campione A è risultato positivo alla sostanza vietata metanfetamina. La sospensione obbligatoria è entrata in vigore il 17 gennaio, ha affermato l'agenzia. Oliveira non ha presentato ricorso contro la sospensione. Ha raggiunto il 77° posto nella classifica di doppio, il più alto della sua carriera, nell'agosto 2020.