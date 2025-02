Tennis, tripudio azzurro: sei italiani in top 40, è record

Buone notizie per l'Italia dalla pubblicazione della classifica settimanale dell'Atp: è la nazione con più giocatori tra i primi 40 del mondo, insieme agli Stati Uniti. Guida ovviamente sempre Jannik Sinner, sicuro di rimanere numero 1 del mondo almeno fino al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il numero 2 azzurro resta Lorenzo Musetti (17), che sarà costretto a saltare anche il torneo di Acapulco per infortunio (al suo posto è stato ripescato come lucky loser Mattia Bellucci). Grazie al quarto di finale a Doha è risalito in Top 30 Matteo Berrettini (30, +5). Seguono Matteo Arnaldi (33, +1), Lorenzo Sonego (35, +1) e Flavio Cobolli (39, +1). Tra le donne nella classifica Wta, Jasmine Paolini è sempre la prima delle azzurre ma scivola indietro di due posti ed è ora sesta. Alle sue spalle perdono sette posizioni Bronzetti (n.62) e quattordici Cocciaretto (n.71). Top ten immobile con Aryna sempre prima davanti a Swiatek anche se con un vantaggio maggiore: sul terzo gradino del podio c'è Gauff. "New entry" in top ten la "baby" Andreeva.