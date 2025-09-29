Tennis: tabellone Shanghai, Berrettini parte da Mannarino

Berrettini subito con Mannarino, Djokovic sulla strada di Sinner per la finale: e' stato sorteggiato il tabellone del Rolex Shanghai Masters, l'unico Masters 1000 in Cina, in programma dal primo al 12 ottobre al Qi Zhong Tennis Center. Matteo Arnaldi incrocia un qualificato al secondo turno, mentre Luciano Darderi ha un bye per il secondo e aspetta uno tra il cinese Buyunchaokete e l'argentino Cerundolo; vanno al secondo turno anche Lorenzo Musetti (poi uno tra l'argentino Comesana e un qualificato) e Flavio Cobolli (poi uno tra lo spagnolo Munar e l'ungherese Ficsovics). Berrettini entra subito in campo contro il francese Adrian Mannarino, cosi' come Mattia Bellucci che pesca l'australiano Adam Walton. Luca Nardi affronta l'austriaco Sebastian Ofner. Infine Sinner: salta il primo turno, al secondo trova il vincente tra il tedesco Daniel Altmaier e un qualificato. Sulla sua strada al terzo turno possibile l'olandese Tallon Griekspoor e negli ottavi ancora Alexander Bublik; ai quarti il tabellone proporrebbe l'americano Taylor Fritz o il danese Holger Rune, e in semifinale da quella parte c'e' Novak Djokovic, avversario della finale di Shanghai vinta lo scorso anno. Sempre per la serie dei possibili incroci, al terzo turno incrociano la strada Darderi e Musetti.