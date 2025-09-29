Tennis: sorteggio Atp Shanghai, per Sinner possibile semifinale con Djokovic

E' stato sorteggiato il tabellone del Rolex Shanghai Masters, l'unico Masters 1000 in Cina, in programma dal primo al 12 ottobre al Qi Zhong Tennis Center (duro - montepremi US 9,193,538). Il numero 2 del mondo e campione in carica Jannik Sinner debutterà contro il tedesco Daniel Altmaier (50 ATP) o un qualificato. L'azzurro, arrivato agli ottavi nella sua unica altra partecipazione a Shanghai), potrebbe affrontare poi al terzo turno l'olandese Tallon Griekspoor (n. 31 ATP e testa di serie numero 27) e ritrovare negli ottavi Alexander Bublik (16 ATP e 14 del tabellone) dopo la lezione che gli ha rifilato allo US Open. In prospettiva, nel percorso di Sinner si potrebbe delineare un quarto di finale contro lo statunitense Taylor Fritz (n. 5 del mondo e del tabellone) o il danese Holger Rune (11 ATP, decima testa di serie). In linea teorica, rispettando le teste di serie, la semifinale lo vedrebbe opposto a Novak Djokovic, che Sinner ha sconfitto quest'anno in semifinale sia al Roland Garros che a Wimbledon. L'azzurro è in vantaggio 6-4 negli scontri diretti con il serbo, che ha battuto anche nella finale di Shanghai lo scorso anno.