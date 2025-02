Tennis, Sabalenka: "Sono davvero spaventata dal sistema"

La n.1 al mondo del tennis, Aryna Sabalenka, non commenta l'esito del caso Sinner, ma afferma di essere diventata estremamente cauta per evitare di infrangere le rigide regole antidoping e di fidarsi del sistema "Se prima non mi importava di lasciare il bicchiere d'acqua e andare in bagno in un ristorante, ora non bevo più dallo stesso bicchiere - ha detto la bielorussa -. Questa cosa ti entra in testa testa. Se qualcuno ha usato una crema su di te e tu risulti positiva, ti attaccheranno e non ti crederanno o cose del genere. In sostanza si diventa troppo spaventati dal sistema. Non vedo come potrei fidarmi". A Dubai ha parlato anche la statunitense Jessica Pegula, finalista dell'US Open 2024 e componente del consiglio giocatrici della Wta, sostenendo che le incongruenze nel modo in cui i casi vengono elaborati e giudicati stanno creando un ambiente ingiusto per tutti i tennisti. "Il processo sembra semplicemente non essere tale - ha detto l'americana - ma dipendere solo dalle decisioni e dai fattori che i controllori prendono in considerazione, e si inventano le proprie decisioni. In sostanza, l'intero processo va seriamente esaminato e considerato. Credo che nessuno dei giocatori si fidi del sistema in questo momento. Penso che si debba fare qualcosa al riguardo perché sembra davvero ingiusto".