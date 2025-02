Tennis: Rio, Darderi cade ancora contro Cerundolo

Per la seconda volta Francisco Cerundolo ferma Luciano Darderi. Come a Buenos Aires la scorsa settimana, il numero 1 d'Argentina si impone anche al Rio Open presented by Claro, l'Atp 500 in programma sulla terra rossa nella capitale brasiliana al Jockey Club Brasileiro (2.396.115 dollari di montepremi). Cerundolo, numero 26 del mondo, ha sconfitto il 23nne Darderi, numero 61, 67(1) 63 62. L'italo-argentino interrompe così al secondo turno il percorso nel torneo, iniziato con il successo sul boliviano Hugo Dellien che si è ritirato sotto 76(2) 22, il suo primo nel circuito maggiore dalla vittoria a Vienna su Dominic Thiem alla sua ultima partita in carriera, lo scorso ottobre. "Dopo il primo set ero un po' infastidito perché non mi sentivo al 100%. La settimana scorsa ho giocato tanto e qui è davvero molto umido" ha detto l'argentino, finalista a Buenos Aires domenica scorsa, battuto da Joao Fonseca, decimo più giovane vincitore di un torneo ATP dal 1990. "Ma dal secondo set ho iniziato a giocare e a muovermi meglio, non so come. Se nel primo set avevo giocato più paziente, costruendo di più il punto, dal secondo ho cercato di essere più aggressivo del solito e di accorciare gli scambi. Penso che sia stato un grande miglioramento" ha spiegato Cerundolo che ha commesso 43 gratuito nel match ma ha anche vinto 19 punti su 27 discese a rete. Cerundolo ha così raggiunto il 24mo quarto di finale ATP, il diciottesimo sulla terra battuta, il terzo a Rio in quattro partecipazioni: il miglior risultato resta la semifinale del 2024.