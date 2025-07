Quarta vittoria in carriera in un Masters 1000 per Matteo Gigante. Il tennista romano, numero 125 del mondo, all'esordio all'Atp di Toronto ha battuto in rimonta Borna Coric (n.92) in tre set con il punteggio di 4-6 6-2 7-6(2), dopo due ore e 36 minuti di gioco. Al prossimo turno Gigante sfiderà il canadese Gabriel Diallo, numero 36 ATP e 27ma testa di serie. Gigante sta giocando sul cemento del torneo canadese grazie a una wild card.