Tennis: ranking Wta, Paolini quarta, Sabalenka stacca Swiatek

Nessun cambiamento nella top ten del ranking. Al comando c'è Aryna Sabalenka, per la diciottesima settimana consecutiva (la 26esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 26enne di Minsk vede salire ad 806 punti il vantaggio su Iga Swiatek, sempre in seconda posizione. La polacca, che aveva perso la leadership mondiale lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive), non è riuscita infatti a confermare il titolo a Doha, vinto nelle ultime tre edizioni. Sul terzo gradino del podio - a 1.622 punti dalla 23enne di Varsavia - stabile c'è la "maestra" statunitense Coco Gauff, che precede Jasmine Paolini, staccata di 1.140 punti. In quinta posizione - a 322 punti dall'azzurra - c'è la statunitense Jessica Pegula, stabile rispetto a sette giorni fa così come la connazionale Madison Keys, nuova regina d'Australia, sesta, che ribadisce il primato personale. Settima la kazaka Elena Rybakina. Sempre sull'ottava poltrona la cinese Qinwen Zheng, seconda tennista del suo Paese ad entrare nell'élite mondiale dopo Li Na. Posizioni invariate anche per la quarta statunitense in top ten, Emma Navarro, nona, e per la spagnola Paula Badosa, decima a chiudere l'élite mondiale.