Tennis: Promessa di matrimonio per De Minaur-Boulter

Prima che comincino il 2025 e la nuova stagione tennistica, la britannica Katie Boulter, n. 23 del ranking Wta, e l'australiano Alex De Minaur, entrato per la prima volta, nel 2024, fra i primi dieci giocatori del mondo, hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale, con tanto di anello e promessa di matrimonio. I due tennisti stanno insieme dal 2020 e a Wimbledon hanno giocato in coppia nel doppio misto. Boulter e De Minaur hanno dato l'annuncio su Instagram, con un selfie in cui lui si mostra sorridente mentre lei posa il braccio attorno al futuro marito mostrando così l'anello al dito. "Abbiamo tenuto nascosto un piccolo segreto...", è scritto nella didascalia. I due subito sono stati sommersi di congratulazioni da parte dei fan e dei colleghi, come Paula Badosa, Laura Robson e Thanasi Kokkinakis ("Era ora, accidenti!").