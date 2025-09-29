Tennis, Pechino: Musetti si ritira nei quarti contro Tien
Un problema fisico ha costretto al ritiro Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo di Pechino, contro Learner Tien. Al momento del forfait il punteggio era di un set pari (6-4, 3-6) e 3-0 per lo statunitense.
