Luca Nardi si qualifica per gli ottavi di finale al 'Duty Free Tennis Championships' (ATP 500 - montepremi 2.941.785 dollari) che si disputa sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Entrato in tabellone come lucky loser, il marchigiano, n. 85 ATP ha battuto in tre set all'esordio l'ungherese Marton Fucsovics, contro cui curiosamente aveva perso nell'ultimo turno delle qualificazioni, con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-3. Nel prossimo turno Nardi affronterà il belga Zizou Bergs.