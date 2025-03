Tennis, Nadal: "Vivo un tempo nuovo, dopo Parigi ho capito che era finita"

"La vita lontano dal circuito è completamente diversa: quando sei in giro per i tornei vai sempre di fretta, anche nei rari giorni liberi. Ora invece il tempo assume un valore differente, mi sto abituando a questa nuova dimensione, mi sento più in sintonia con quello che faccio. Come in tutti i cambiamenti però serve tempo. Ogni giorno è un'opportunità per scoprire aspetti della mia vita che prima non avevo il tempo di approfondire". Così l'ex tennista spagnolo Rafa Madal, ospite del podcast condotto da Andy Roddick, ha rivissuto i suoi ultimi due anni di carriera, dall'ultimo trionfo al Roland Garros fino all'intervento all'ileopsoas da cui è iniziato il suo travaglio. l lungo calvario di Nadal comincia nel 2022, anno che si era aperto con la vittoria in Australia bissata poi dal successo al Roland Garros: "Poi è arrivato l'infortunio agli addominali a Wimbledon, proprio prima della semifinale, e quello stesso problema ha condizionato anche la mia partecipazione agli US Open". Eliminato nella fase a gironi delle Nitto ATP Finals, Nadal è già proiettato sulla sua prossima stagione - "Ok, prepariamo il 2023 nel migliore dei modi" - ma eccolo in Australia incappare in un altro infortunio, quello che secondo lui ha innescato il processo legato al suo ritiro: "Contro Mackenzie McDonald mi sono lesionato l'ileopsoas sinistro. Da lì è iniziato tutto. Era un problema da cui si può guarire e così ho deciso di fermarmi qualche settimana prima di tornare ad allenarmi duramente. Il dolore però non passava e dopo aver consultato diversi medici ho capito che operarmi era l'unica possibilità per tornare a giocare". Nadal decide di operarsi, e "l'operazione è andata più o meno bene, è stato però necessario rimuovere una parte importante dell'ileopsoas per via di un vecchio infortunio e da lì sono iniziati 5-6 mesi di duro lavoro per rientrare".