Tennis, Medvedev spazza via ipotesi ritiro: "Mi piace giocare e guadagno ancora molto"

"Direi che le domande sulla fine della mia carriera sono piuttosto premature. Mi piace il tennis, guadagno ancora molti soldi, quindi continuerò a giocare finché potrò. Se uscirò dalla Top 100 della classifica ATP, non lo so.... Ma è una cosa che probabilmente non accadrà. Sono sicuro di poter tornare più forte, tutto qui". Queste le parole del russo Daniil Medvedev spazzando via le ipotesi di ritiro, chiarendo che continuerà la sua carriera tennistica finché potrà e che quello che sta attraversando è solo un brutto periodo. Medvedev ha conquistato l'ultimo dei suoi venti trofei agli Internazionali d'Italia del 2023 (mentre ha raggiunto la sua ultima finale ad Indian Wells, a marzo del 2024).