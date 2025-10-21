Logo SportMediaset

Tennis, Masters Parigi: Djokovic rinuncia, wild card a Vacherot

21 Ott 2025 - 20:15

nattesi protagonisti protagonisti della finale del torneo di Shanghai, i cugini Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech riceveranno un invito per l'ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi, che comincerà lunedì prossimo, 27 ottobre. Non ci sarà, invece, Novak Djokovic, che come era atteso ha ritirato l'iscrizione per impegnarsi nel torneo Atp 250 di Atene della settimana successiva. Gli organizzatori del Masters francese e la federtennis d'Oltralpe non potevano esimersi dal premiare il monegasco Vacherot, che con la vittoria nel Masters cinese, e passato dalla posizione 204 alla 39 del ranking Atp, e il francese Rinderknech, attuale n.27, ammettendoli direttamente al tabellone principale. Vacherot, 26 anni, non ha mai partecipato al torneo, dove invece il cugino ha già giocato tre volte, ottenendo la sua migliore prestazione lo scorso anno con una sconfitta agli ottavi di finale. 

