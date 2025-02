Tennis, l'ex coach di Berrettini: "Matteo in doppio con Sonego a Indian Wells"

Matteo Berrettini, rientrato in Top 30 per la prima volta dal giugno 2023, dopo i quarti di finale a Doha ricomincia da Dubai. Lo farà con rinnovate ambizioni, già a partire dall'esordio contro Gael Monfils. "Penso che la vittoria contro Djokovic a Doha, anche per come è arrivata, possa dare a Berrettini quella fiducia di cui ha estremamente bisogno", ha detto Vincenzo Santopadre, suo storico coach, a Tennis Talk su SuperTennis. Santopadre svela anche un importante dettaglio sulle sue prossime mosse. "Sono contento che giocherà in doppio con Sonego a Indian Wells. Penso sia un'ottima scelta, anche per il suo livello in singolare".