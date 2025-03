Tennis: infiammazione al tallone, Trevisan si opera

Martina Trevisan ha deciso di operarsi. E' stata proprio la semifinalista del Roland Garros 2022 a comunicarlo con un post sul suo profilo Instagram. "Purtroppo le cure conservative per il mio infortunio al piede degli ultimi mesi non hanno dato un esito positivo - ha scritto - Ho deciso quindi di sottopormi ad un intervento chirurgico per risolvere una volta per tutte questo problema. Vi ringrazio tantissimo per il vostro continuo supporto e non preoccupatevi...tornerò più forte di prima". Uscita nel settembre del 2024 dalla top 100 dopo 32mesi consecutivi di permanenza e dopo aver firmato un "best" da n.18 (maggio 2023), la 31enne di Firenze non gioca un match ufficiale dalla sconfitta nei quarti di finale del WTA 250 di Jiujiang (stoppata dalla slovacca Sramkova) lo scorso primo novembre. A bloccare l'azzurra, attualmente scesa al n.137 del ranking, un problema al piede sinistro: poco prima di Melbourne Martina - vincitrice a novembre della Billie Jean King Cup con la nazionale italiana - aveva annunciato il forfait all'Australian Open per curarsi dalla sindrome di Haglund, un'infiammazione al tallone che provoca un forte dolore al tendine d'Achille impedendo lo svolgimento anche delle attività di tutti i giorni.