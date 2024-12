Tennis, il 9 gennaio sorteggio tabellone Australian Open

Conto alla rovescia per gli Australian Open 2025 in programma a Melbourne dal 12 al 26 gennaio. Lo Slam nella terra dei canguri catalizzerà l`attenzione degli appassionati e Jannik Sinner sarà tra gli osservati speciali. Il n.1 del mondo vorrà riconfermare il titolo del 2024, dovendo anche gestire una situazione non semplice, dettata dal verdetto "in sospeso" sul suo caso di doppia positività accidentale al Clostebol. Un Sinner che partirà alla volta dell`Australia nei primi di gennaio, impegnato in alcune attività di beneficenza insieme a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Qinwen Zheng, Alex De Minaur e Alexei Popyrin, giocando alcune partite a questo scopo da martedì 7 a venerdì 10 gennaio. Teatro dell`evento sarà la Rod Laver Arena di Melbourne. È previsto che i protagonisti si affronteranno in singoli tie-break. Un modo per consentire ai giocatori citati di sondare le condizioni del campo e nello stesso tempo permettere agli spettatori di godere di un grande spettacolo, potendo immortalare le testa dei tennisti più forti. Resa nota dall`organizzazione anche la data del sorteggio del tabellone principale. La cerimonia si terrà presso la Margaret Court Arena giovedì 9 gennaio e il tutto sarà trasmesso sui maxi schermi presenti nella bella struttura di Melbourne Park. Sinner, in qualità di testa di serie n.1, scoprirà il proprio percorso.