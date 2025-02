Tennis: forfait Musetti ad Acapulco "Ho bisogno di più tempo"

"Ciao a tutti volevo aggiornarvi che purtroppo mi devo ritirare da Acapulco. Speravo di tornare e poter giocare, ma ho bisogno di più tempo". Lo scrive su Instagram Lorenzo Musetti che, dunque, non prenderà parte all'Atp 500 di Acapulco, in Messico. Il ritiro di Musetti fa entrare nel tabellone principale, come 'lucky loser', Mattia Bellucci. Il tennista lombardo, che ha perso 6-1 6-0 contro Gabriel Diallo nell'ultimo match di qualificazioni, se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.