Tennis, Atp Finals: lo stendardo con Sinner in regalo agli appassionati

Anche quest'anno sarà possibile portarsi a casa un pezzo del grande tennis internazionale. Torna infatti l'iniziativa della Città di Torino che dà la possibilità a tutti gli appassionati di aggiudicarsi gratuitamente gli stendardi che hanno decorato piazze e vie della città durante l'ultima edizione delle Nitto Atp Finals, resa ancora più speciale dalla vittoria di Jannik Sinner. Proprio il campione azzurro è raffigurato sugli stendardi che saranno messi in palio da domani sul sito del Comune a partire dalle 12. Per tentare di ottenere uno dei 445 stendardi bisognerà compilare il form, che sarà pubblicato sulla home page del sito della Città. L'assegnazione sarà fatta in base all'ordine di arrivo delle richieste, con il limite di uno stendardo a persona, e gli aggiudicatari verranno successivamente contattati via email o telefono, ricevendo le istruzioni per il ritiro del gadget.