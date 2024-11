TENNIS, ATP FINALS: A TORINO È SINNER MANIA, BOOM DI BERRETTI ARANCIONI

A poche ore dalla finale delle Atp Finals a Torino è sempre più Sinner-mania. I torinesi questa mattina sono usciti di casa con sciarpe, piumini e berretti arancioni per celebrare il campione di San Candido, che in serata sfiderà lo statunitense Taylor Fritz per il titolo. Nella centralissima via Roma le vetrine sono addobbate a tema, lo stesso in bar e ristoranti. Lunghe code davanti allo store dello sponsor tecnico di Sinner, dove in due giorni sono stati venduti circa 5.000 cappellini.