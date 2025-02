Tennis: Atp Dubai, subito eliminati De Minaur e Fils da Cilic e Borges

È Arthur Fils (n.8) la prima testa di serie a cadere al 'Duty Free Tennis Championships' di Dubai (ATP 500 - montepremi 2.941.785 dollari), sconfitto in due set dal portoghese Nuno Borges in appena un'ora di gioco col punteggio di 6-2, 6-1. Ancor più sorprendente è stata l'uscita di scena di Alex De Minaur, testa di serie n.2 del tabellone, nonché n.8 del mondo. L'australiano ha ceduto al croato ex n.3 del mondo Marin Cilic - presente a Dubai grazie al ranking protetto - in tre set, col punteggio di 6-2, 3-6, 6-3.