Tennis Atp Dallas: Arnaldi ai quarti, fuori Fritz e Shelton

Matteo Arnaldi, numero 39 del mondo, in poco più di un'ora ha risolto la pratica contro Alejandro Davidovich Fokina, numero 59, sconfitto 6-1, 6-3. il sanremse ha così raggiunto i quarti di finale al Dallas Open, i primi dalla semifinale di Montreal dello scorso agosto, la sua prima in carriera in un Masters 1000. Affronterà lo spagnolo Jaume Munar, che ha battuto a sorpresa per 6-2, 7-6(3) l'americano Ben Shelton, semifinalista l'anno scorso a Dallas. Si ferma al secondo turno anche il cammino di Taylor Fritz Lo statunitense, testa di serie numero 1, ha perso per 2-6, 6-3, 7-6(2) contro il canadese Denis Shapovalov. Ai quarti si qualifica Casper Ruud, numero 2 del seeding, che ha sconfitto Michael Mmoh per 6-1 6-4. Avanti anche Tommy Paul, numero 3, che ha battuto per 6-4 5-7 6-4 Ethan Quinn.