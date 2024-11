Anche la seconda sfida stagionale tra Roman Safiullin (n.60) e Fabio Fognini (n.74) andata in scena al primo turno dell'ATP250 di Belgrado si è chiusa con un risultato identico a quello archiviato meno di due mesi fa a Wuhan. Questa volta l'italiano non è riuscito a strappare al suo rivale nemmeno un set cedendo in poco più di un'ora di gioco per 6-3, 6-3.