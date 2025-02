Tennis: Atp 500 Rotterdam, Bellucci agli ottavi

Il primo italiano a raggiungere gli ottavi di finale nell'Atp 500 di Rotterdam è Mattia Bellucci. L'azzurro ha superato al primo turno un giovane mancino olandese di 17 anni, Mees Rottgering, numero 839 del mondo e alla prima partita ufficiale nel circuito Atp, per 6-3 6-2 in 101 minuti di gioco. Bellucci, da favorito, parte subito bene. Tiene il primo turno di battuta a 15, poi vince un game interminabile di 20 punti sfruttando la quarta palla break e infine vince un game molto delicato ai vantaggi chiudendo con 2 due ace e un servizio vincente (tutti a uscire) dopo aver sprecato un vantaggio iniziale di 40-0. Ma sul 3-0 l'azzurro diventa improvvisamente passivo, manca due palle del 4-1 e alla fine è costretto a restituire il break al volitivo Rottgering, il quale mette in mostra un ottimo dritto lungolinea per raggiungere il rivale sul 3 pari. Bellucci riprende la testa del match tenendo la battuta a 15 e poi strappa nuovamente la battuta al rivale, il quale infila una serie infinita di errori gratuiti sparacchiando fuori due metri in lunghezza o abbondantemente fuori in corridoio. Chiudere il set è una pura formalità anche perché il giovane olandese non pare nelle migliori condizioni fisiche possibili.