Tennis: Atp 250 Buenos Aires, Darderi eliminato al primo turno

Luciano Darderi si ferma al primo turno all'IEB+ Argentina Open (ATP 250 su terra battuta, montepremi 688.985 dollari) al Buenos Aires al Lawn Tennis Club, la "Cattedrale del tennis argentino". Numero 59 del mondo, ha perso all'esordio 64 64 contro la testa di serie numero 5, l'argentino Francisco Cerundolo, numero 28 ATP, che ora affronterà il fratello minore Juan Manuel per la prima volta nel circuito maggiore. Darderi, che aveva battuto Cerundolo l'anno scorso a Houston, nell'unico torneo su terra battuta in Nord America, dà l'impressione di poter piazzare l'allungo in avvio. Nel secondo game sale 15-40, ma l'argentino gioca meglio i punti importanti: chiuderà il match con sette palle break salvate su otto e 28 vincenti a sei. Sull'1-1, la spinta dell'argentino dà i suoi frutti ed è lui il primo a piazzare un break che risulterà decisivo. Darderi scivola sotto 2-5, recupera un solo break di svantaggio, alla settima occasione, nell'ottavo gioco, ma è tardi. Sul 5-4, Cerundolo difende bene il servizio e incamera il parziale dopo 42 minuti.