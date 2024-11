TENNIS, APPLAUSI PER BERRETTINI A FIUMICINO ALL'ARRIVO DA MALAGA

Tanti applausi per Matteo Berrettini allo sbarco a Fiumicino all'arrivo da Malaga, dopo il trionfo in Coppa Davis. "Grande Matteo! Bravo". Così gli hanno gridato molti passeggeri appena sceso dall'aereo alle 13.50. Sullo stesso volo sono rientrati il capitano Filippo Volandri ed il presidente della Federazione italiana Tennis, Angelo Binaghi. "Bagno d'affetto" per Berrettini, circondato prima di ritirare i bagagli da decine di viaggiatori che lo hanno bersagliato di foto con i telefonini, continuando a congratularsi per la vittoria in Coppa Davis. Per il tennista romano, scortato da agenti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, il saluto anche di molti militari di un reparto della Fanteria dell'Esercito al rientro dalla Sicilia.