TENNIS: A1; CT PALERMO, DOMENICA SEMIFINALE D'ANDATA DONNE

Come l'anno scorso l'ostacolo tra le ragazze del Ct Palermo e la finale scudetto è il Tc Rungg Sudtirol. Dopodomani è in programma la semifinale d'andata al circolo di viale del Fante, domenica 24 quella di ritorno a Bolzano. L'obiettivo dichiarato delle siciliane è vincere la doppia sfida, come lo scorso anno, e qualificarsi per la finalissima, in programma sabato 7 dicembre al Circolo della Stampa Sporting Torino. L'altra finalista sarà la vincente del derby veneto fra AT Verona e Tc Padova. "Troveremo un'avversaria molto diversa da quella dello scorso anno - sostiene il vicecapitano del Ct Palermo, Davide Freni - perché con gli innesti della spagnola Fita Boluda e di Ambrosio ha effettuato un notevole step in avanti. Sarà una sfida molto impegnativa e che con ogni probabilità si deciderà al ritorno". Il Ct Palermo per la semifinale e, in caso di approdo in finale, potrà contare su una tra la spagnola top 150 Wta Marina Bassols Ribera e la 28enne rumena Irina Fetecau, oltre al blocco del vivaio costituito da Giorgia Pedone, Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara e infine sulla 32enne aostana Martina Caregaro. Abbagnato e Fetecau sono in ripresa. dopo che la scorsa novembre contro il Tc Padova, sono state costrette al ritiro per problemi fisici. Il team altoatesino potrà invece disporre della spagnola venticinquenne, numero 240 al mondo, Angela Maria Fita Boluda, della tedesca naturalizzata italiana Silvia Ambrosio e delle due atlete del vivaio Verena Meliss e Lara Pfeifer. Pedone (Ct Palermo) e Ambrosio (Tc Rungg Sudtirol) potrebbero anche non esserci: sono ancora in gara al 25.000 dollari Itf di Solarino dove oggi disputeranno i quarti di finale. La finale è prevista domenica.