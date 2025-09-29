Logo SportMediaset
Super Bowl: rapper Bad Bunny protagonista Halftime show della finale

29 Set 2025 - 10:23

Il rapper portoricano Bad Bunny sarà headliner dello show dell'intervallo nell'edizione 2026 del Super Bowl, in programma al Levi's stadium di Santa Clara (California) il prossimo 8 febbraio. L'annuncio è arrivato da Nfl, Apple music e Roc Nation. Bad Bunny sta vivendo un momento d'oro nella sua carriera: è tra gli artisti più ascoltati in streaming ed è il favoritissimo ai Latin Grammy di novembre. "Quello che provo va oltre me stesso", ha commentato. "È per coloro che sono venuti prima di me e hanno corso innumerevoli metri per permettermi di entrare e segnare un touchdown. È per la mia gente, la mia cultura e la nostra storia. Ve y dile a tua nonna, che saremo l'Halftime show del Super Bowl".

