Super Bowl: rapper Bad Bunny protagonista Halftime show della finale

Il rapper portoricano Bad Bunny sarà headliner dello show dell'intervallo nell'edizione 2026 del Super Bowl, in programma al Levi's stadium di Santa Clara (California) il prossimo 8 febbraio. L'annuncio è arrivato da Nfl, Apple music e Roc Nation. Bad Bunny sta vivendo un momento d'oro nella sua carriera: è tra gli artisti più ascoltati in streaming ed è il favoritissimo ai Latin Grammy di novembre. "Quello che provo va oltre me stesso", ha commentato. "È per coloro che sono venuti prima di me e hanno corso innumerevoli metri per permettermi di entrare e segnare un touchdown. È per la mia gente, la mia cultura e la nostra storia. Ve y dile a tua nonna, che saremo l'Halftime show del Super Bowl".