Squadra rifugiati Liberi Nantes in lizza per Laureus Sport for Good Award

Ci sarà anche un po' di Italia il prossimo 21 marzo a Madrid per la cerimonia dei Laureus World Sports Awards 2025. La società romana Liberi Nantes è tra i condidati al premio 'Laureus Sport for Good Award'. La Liberi Nantes, con sede a Roma, è partita come una squadra di calcio costruita attorno ai figli di rifugiati e richiedenti asilo politico e ora offre una gamma di attività tra cui touch rugby, escursionismo e insegnamento della lingua italiana attraverso lo sport. Laureus Sport for Good è stata fondata 25 anni fa, nel 2000, ispirandosi alle parole di Nelson Mandela in occasione dei primi Laureus World Sports Awards. Oggi è leader globale nel settore dello sport per lo sviluppo, sostenendo e collegando oltre 300 programmi basati sullo sport in più di 40 paesi. Ogni anno, i 69 membri della Laureus Academy onorano uno di questi programmi con il 'Laureus Sport for Good Award'. La rosa dei candidati per il 2025 comprende anche: 'Kick4life', un ente di beneficenza con sede in Sudafrica che utilizza il calcio per raggiungere bambini e giovani a rischio in Lesotho; 'Figure Skating in Harlem', con sede nell'omonimo quartiere di New York, utilizza il pattinaggio artistico per aiutare le ragazze a crescere in fiducia, leadership e risultati accademici; In Spagna, 'Kind Surf' utilizza la surf-terapia per sostenere i giovani a rischio di esclusione sociale a causa di disabilità intellettive. Il 'Paris Basket 18' è nato come club di basket di quartiere e ora ha una vasta presenza nella sua comunità (prende il nome dal 18° arrondissement di Parigi, un'area della città che contiene disuguaglianze sociali ed economiche). Nel Regno Unito, la 'Street League' sfrutta il potere dello sport per aiutare i giovani tra i 14 e i 30 anni ad assicurarsi opportunità di lavoro e di formazione.