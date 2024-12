Il Comitato olimpico della Russia ha votato la nomina di Mikhail Degtyaryov come suo nuovo capo. Si tratta di un ministro sanzionato dall'Occidente a causa della guerra in Ucraina. Continua così l'isolamento di Mosca dallo sport internazionale. Degtyaryov, membro del partito liberale democratico di destra della Russia, è stato eletto come unico candidato dopo che il precedente presidente Stanislav Pozdnyakov ha inaspettatamente rassegnato le dimissione in ottobre.